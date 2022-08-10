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Паспорт без прописки и гарантий. Россия выдает на оккупированных территориях фейковые документы

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 17:42
Паспорт без прописки и гарантий. Россия выдает на оккупированных территориях фейковые документы Фото: Россия выдает на оккупированных территориях фейковые документы (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия выдает украинцам на временно оккупированных территориях паспорта по упрощенной процедуре. Однако такие документы не дают владельцам такие же права, которые есть у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Россия пытается как можно быстрее паспортизовать ТОТ населения Херсонской области и Запорожья, однако, оказывается, даже на территории страны-агрессора этот "паспорт" не считается полноценным документом", - отмечается в сообщении.

Документы выдаются по упрощенной процедуре. Они не дают никаких гарантий:

  • Нельзя оформить и получать социальные выплаты;
  • Нельзя оформить и получать пенсию;
  • В "паспорте" нет прописки;
  • Не предусмотрены выплаты в случае гибели вследствие принудительной мобилизации.

Отмечается, что единственная причина для выдачи такого "паспорта" - участие в голосовании на так называемых "референдумах" с выбором "правильного" кандидата.

Напомним, ранее гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение "О проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".

А в Херсонской области оккупанты решили "покупать" голоса местных для "референдума".

Президент Владимир Зеленский заявил, что новые так называемые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров с Украиной и цивилизованным миром.

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