Паспорт без прописки і гарантій. Росія видає на окупованих територіях фейкові документи

Росія видає українцям на тимчасово окупованих територіях паспорти за спрощеною процедурою. Проте такі документи не дають власникам таких же прав, що мають росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

"Росія намагається якнайшвидше паспортизувати населення ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, проте, виявляється, навіть на території країни-агресора цей "паспорт" не вважається повноцінним документом", - зазначається в повідомленні.

Документи видаються за спрощеною процедурою. Вони не дають українцям жодних гарантій:

Не можна оформити та отримувати соціальні виплати;

Не можна оформити та отримувати пенсію;

У "паспорті" нема прописки;

Не передбачено виплати у разі загибелі внаслідок примусової мобілізації.

Зазначається, що єдина причина для видачі такого "паспорту" - участь у голосуванні на так званих "референдумах" з обранням "правильного" кандидата.