Паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины: список

Электронный паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины. Им можно воспользоваться исключительно для внутренних рейсов.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг "Дія".
Электронный паспорт принимают в следующих аэропортах:
Также сообщается, что за три дня после запуска инициативы в аэропорту "Днепропетровск" уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.
Напомним, на сегодня использование таких паспортов осуществляется в рамках экспериментального проекта. Количество украинцев, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение "Дія", составляет около 5 млн человек. При этом Верховной раде рекомендуют принять закон, который позволит пользоваться цифровым паспортом на постоянной основе.
Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" с апреля появятся шесть новых сервисов.