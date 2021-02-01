Паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины: список

Электронный паспорт в приложении "Дія" принимают уже 10 аэропортов Украины. Им можно воспользоваться исключительно для внутренних рейсов.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг "Дія".

Электронный паспорт принимают в следующих аэропортах:

"Борисполь"

"Киев"

"Одесса"

"Львов" имени Даниила Галицкого

"Харьков"

"Запорожье"

"Николаев"

"Ивано-Франковск"

"Херсон"

"Днепропетровск"

Также сообщается, что за три дня после запуска инициативы в аэропорту "Днепропетровск" уже 20% пассажиров воспользовались электронными паспортами.

Напомним, на сегодня использование таких паспортов осуществляется в рамках экспериментального проекта. Количество украинцев, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение "Дія", составляет около 5 млн человек. При этом Верховной раде рекомендуют принять закон, который позволит пользоваться цифровым паспортом на постоянной основе.

Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" с апреля появятся шесть новых сервисов.