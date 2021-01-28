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В Украине продлят использование цифровых паспортов: комитет поддержал закон

Украина, Четверг 28 января 2021 17:42
В Украине продлят использование цифровых паспортов: комитет поддержал закон
Фото: цифровой паспорт (facebook.com diia.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект об использовании цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает разрешить отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона за основу", - говорится в сообщении.

Следует отметить, сейчас использование таких паспортов осуществляется в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года. Количество украинцев, пользующихся электронными паспортами через мобильное приложение портала "Дия", составляет около 5 миллионов человек.

"Указанный экспериментальный проект имеет положительную динамику реализации, вместе с тем, проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дия" стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

Как писало РБК-Украина, КМУ признал официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дия".

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