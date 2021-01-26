ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В приложении "Дия" с апреля появятся новые сервисы: что изменится

Киев, Вторник 26 января 2021 14:30
В приложении "Дия" с апреля появятся новые сервисы: что изменится
Фото: приложение для самоизоляции (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" с апреля появятся шесть новых сервисов. В частности, можно будет получить электронную подпись, строительные, а также административные услуги.

Об этом Михаил Федоров сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в сервисе "Дия ID", пользователи смогут получить электронную подпись за несколько шагов. Следовательно, украинцы смогут с помощью смартфона подписывать документы, а также получать финансовые и административные услуги.

Также появится услуга смены места регистрации. Пользователи смогут онлайн регистрировать или отменять регистрацию места жительства.

Планируется, что с апреля станет доступной услуга по информированию о начале выполнения строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

Кроме того, станет доступной автоматическая регистрация бизнеса онлайн, в частности, регистрация ФОП без участия регулятора.

Среди других услуг, которые появятся, Федоров назвал электронный больничный и перенос в "Дия" услуг Кабинета налогоплательщика.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации запустило багбаунти приложении "Дия". Полсотни "белых" хакеров со всего мира искали уязвимости и ошибки в приложении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество приложение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь