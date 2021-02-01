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Паспорт у додатку "Дія" приймають вже 10 аеропортів України: список

Автор: РБК-Україна

Електронний паспорт в додатку "Дія" приймають вже 10 аеропортів України. Їм можна скористатися виключно для внутрішніх рейсів.

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Про це в Telegram повідомила прес-служба сервісу державних послуг "Дія".

Електронний паспорт приймають в таких аеропортах:

  • "Бориспіль"
  • "Київ"
  • "Одеса"
  • "Львів" імені Данила Галицького
  • "Харків"
  • Запоріжжя
  • "Миколаїв"
  • "Івано-Франківськ"
  • Херсон
  • "Дніпропетровськ"

Також повідомляється, що за три дні після запуску ініціативи в аеропорту "Дніпропетровськ" вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.

Нагадаємо, на сьогодні використання таких паспортів здійснюється в рамках експериментального проекту. Кількість українців, які користуються електронними паспортами через мобільний додаток "Дія", становить близько 5 млн осіб. При цьому Верховній раді рекомендують прийняти закон, який дозволить користуватися цифровим паспортом на постійній основі.

Раніше віце-прем'єр і міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що у додатку "Дія" з квітня з'являться шість нових сервісів.

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