Паспорт і власний рахунок: у Китаї видали ID-картку віртуальній зірці
Китайська віртуальна співачка Юрі стала першою цифровою людиною, яка отримала офіційне державне посвідчення особи. Документ містить її ім'я, дату народження, адресу та біометричні дані.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Офіційний паспорт, банківські рахунки та бізнес
Отримання офіційного ID-посвідчення дозволяє операторам віртуальної співачки відкривати цифровий валютний гаманець для проведення фінансових операцій.
Це відкриває можливість підписувати комерційні контракти з модними брендами, автосалонами та розробниками ігор.
Юрі створена на основі генеративного ШІ та виступає на віртуальних концертах перед тисячами глядачів. Цифровий аватар володіє кількома мовами.
За розробку та взаємодію з понад 100 000 фанатів у соціальних мережах відповідає команда технічних фахівців.
За даними профільних звітів, ринок цифрових людей у Китаї оцінюється в десятки мільярдів юанів, а в цій індустрії працюють понад мільйон підприємств.
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Де використовують цифрових людей?
Віртуальні аватари стали масовим явищем у китайському медіапросторі. Вони працюють у цілодобовому онлайн-стримінгу для продажів товарів, знімаються у серіалах та ведуть новини.
Також технологію активно залучають державні структури:
- віртуальні чиновники відповідають на запити громадян у державних установах;
- ШІ-ведучі залучаються до висвітлення щорічних політичних з'їздів та урядових звітів;
- цифрові аватари беруть участь у програмах підвищення кваліфікації та ідеологічної освіти.
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Боротьба з шахрайством і нові виклики
Запровадження системи реєстрації та видачі ідентифікаторів пов'язане зі зростанням кількості шахрайств.
У мережі з'являлися випадки, коли віртуальні ШІ-лікарі давали сумнівні медичні поради, а обличчя реальних знаменитостей використовували для створення порнографічних діпфейків і несанкціонованої реклами.
Фахівці з цифрової етики зазначають, що оскільки штучний інтелект неможливо притягнути до кримінальної відповідальності чи подати на нього до суду, реєстрація та прив'язка ID дозволяють виявити конкретну компанію-власника, яка відповідає за порушення закону.
З усім тим, кіберексперти застерігають, що обов'язкова реєстрація цифрових аватарів позбавляє користувачів анонімності та може посилити цензуру й самоцензуру в інтернет-просторі.