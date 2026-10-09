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Паспорт і власний рахунок: у Китаї видали ID-картку віртуальній зірці

17:21 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Паспорт і власний рахунок: у Китаї видали ID-картку віртуальній зірці Китайська влада дає паспорти ШІ-зіркам (скриншот: Yuri)
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Китайська віртуальна співачка Юрі стала першою цифровою людиною, яка отримала офіційне державне посвідчення особи. Документ містить її ім'я, дату народження, адресу та біометричні дані.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Офіційний паспорт, банківські рахунки та бізнес

Отримання офіційного ID-посвідчення дозволяє операторам віртуальної співачки відкривати цифровий валютний гаманець для проведення фінансових операцій.

Це відкриває можливість підписувати комерційні контракти з модними брендами, автосалонами та розробниками ігор.

Юрі створена на основі генеративного ШІ та виступає на віртуальних концертах перед тисячами глядачів. Цифровий аватар володіє кількома мовами.

За розробку та взаємодію з понад 100 000 фанатів у соціальних мережах відповідає команда технічних фахівців.

За даними профільних звітів, ринок цифрових людей у Китаї оцінюється в десятки мільярдів юанів, а в цій індустрії працюють понад мільйон підприємств.

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Де використовують цифрових людей?

Віртуальні аватари стали масовим явищем у китайському медіапросторі. Вони працюють у цілодобовому онлайн-стримінгу для продажів товарів, знімаються у серіалах та ведуть новини.

Також технологію активно залучають державні структури:

  • віртуальні чиновники відповідають на запити громадян у державних установах;
  • ШІ-ведучі залучаються до висвітлення щорічних політичних з'їздів та урядових звітів;
  • цифрові аватари беруть участь у програмах підвищення кваліфікації та ідеологічної освіти.

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Боротьба з шахрайством і нові виклики

Запровадження системи реєстрації та видачі ідентифікаторів пов'язане зі зростанням кількості шахрайств.

У мережі з'являлися випадки, коли віртуальні ШІ-лікарі давали сумнівні медичні поради, а обличчя реальних знаменитостей використовували для створення порнографічних діпфейків і несанкціонованої реклами.

Фахівці з цифрової етики зазначають, що оскільки штучний інтелект неможливо притягнути до кримінальної відповідальності чи подати на нього до суду, реєстрація та прив'язка ID дозволяють виявити конкретну компанію-власника, яка відповідає за порушення закону.

З усім тим, кіберексперти застерігають, що обов'язкова реєстрація цифрових аватарів позбавляє користувачів анонімності та може посилити цензуру й самоцензуру в інтернет-просторі.

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Китай Штучний інтелект
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