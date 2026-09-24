Прорив від Neuralink: сигнали мозку вперше перетворили на голос

Neuralink перетворила сигнали мозку на голос - пацієнт із бічним аміотрофічним склерозом знову зміг говорити завдяки ШІ. Під час випробувань VOICE він вимовив "Я тебе кохаю" голосом, відтвореним за старими записами.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на Neuralink .

Замість віртуальної клавіатури - швидка пряма мова

Головна відмінність нової програми VOICE від попереднього дослідження PRIME полягає у тому, де саме Neuralink зчитує сигнали мозку і як використовує їх для відновлення мовлення.

Ключові особливості

Пряме декодування: імплант розміщується безпосередньо у моторній корі мовлення, минаючи етап введення тексту на віртуальній клавіатурі.

Синтез рідного голосу: штучний інтелект розпізнає сформовані думками нейронні хвилі та відтворює їх у вигляді звуку, відтворюючи оригінальний тембр пацієнта на основі його архівних записів.

Амбітні цілі: якщо академічні системи (наприклад, розробка UCSF під керівництвом Едварда Чанга) досягають швидкості до 18 слів на хвилину, то Neuralink цілиться у 140 слів на хвилину. Це максимально близько до природного темпу розмови.

Through the VOICE trial, Terry is using his Neuralink implant to help fine-tune a brain-to-voice interface for himself and others who can’t speak. He trained the algorithm first by miming speech as best he could, then by simply thinking the words and hearing them come out in his… pic.twitter.com/IBmgDgNz1c — Neuralink (@neuralink) September 18, 2026

Особливий статус від FDA та перші відгуки

Програма VOICE вже отримала від FDA статус "проривного пристрою" (Breakthrough Device Designation) - це прискорює нормативну перевірку, хоча поки не є повним схваленням для масового ринку.

Поточний стан проєкту

Учасники: у світі встановлено понад 20 імплантів Neuralink, два з яких - безпосередньо у межах дослідження VOICE.

Цільова аудиторія: до випробувань залучають пацієнтів із БАС, первинним латеральним склерозом, наслідками інсульту та травмами спинного мозку.

Відгуки пацієнтів: Кеннет Шоклі, колишній медик, який живе з БАС і став одним із перших учасників випробувань, публічно зазначив, що завдяки чипу нарешті отримав можливість "чинити опір хворобі та повернути контроль над власним життям".

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Гонтитва нейротехнологій: інвазивні чипи проти судинних стентів

Зауважимо, що Neuralink - не єдиний гравець у сфері розробки мозкових інтерфейсів (BCI). Стартап Ілона Маска вирізняється тим, що компанія обирає більш інвазивний і водночас продуктивний підхід.

Порівняння з іншими розробками

Synchron використовує пристрій Stentrode, який імплантується через кровоносні судини без розтину черепа. Це безпечніше, однак обмежує функціонал переважно простими виборами та командами (кліками).

Precision Neuroscience застосовує тонку плівку з електродами, яка розміщується на поверхні кори головного мозку.

Підхід Neuralink: пряма імплантація мікроелектродів у тканини мозку, що забезпечує найвищу точність розпізнавання складних сигналів, необхідних для повноцінного мовлення.