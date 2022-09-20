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Паспорт не брати, на "референдуми" не ходити. Поради українцям на окупованих територіях

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Вівторок 20 вересня 2022 17:24
Паспорт не брати, на "референдуми" не ходити. Поради українцям на окупованих територіях Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Українцям, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, радять не брати участі у незаконних "референдумах", а також не співпрацювати з окупантами і не отримувати російський паспорт.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона підкреслила, що псевдореферендуми не матимуть жодного юридичного значення.

При цьому Україна вимагатиме подальшого посилення міжнародних санкцій проти РФ. Захисники, в свою чергу, продовжать робити свою роботу.

"Наші Збройні Сили нададуть вичерпну відповідь на всі ці "референдуми", - сказала вона.

Поради українцям

Мешканцям окупованих територій Верещук радить ігнорувати "референдуми".

"Не піддаватись на залякування та шантаж. Не приймати участь в голосуванні", - додала вона.

Верещук зазначила, що відповідно до закону про правовий режим воєнного часу, референдуми на території України заборонені.

Організатори "референдумів" будуть покарані за статтею 111-1, частина 5 ККУ - це позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Щодо тих, хто голосуватиме на забороненому законом "референдумі", то деякі правники вважають, що такі дії можуть підпадати під статтю 110 частина 1 Кримінального кодексу "Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України" - це позбавлення волі до 5 років.

"Отже, вкотре настійливо раджу мешканцям ТОТ: паспорт не брати, на "референдуми" не ходити, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати з ТОТ", - резюмувала Верещук.

Нагадаємо, окупанти в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про намір провести псевдореферендуми про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що проведення "референдумів" не змінює суті війни.

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Ірина Верещук Референдум ОРДЛО
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