Паспорт не брати, на "референдуми" не ходити. Поради українцям на окупованих територіях
Українцям, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, радять не брати участі у незаконних "референдумах", а також не співпрацювати з окупантами і не отримувати російський паспорт.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Вона підкреслила, що псевдореферендуми не матимуть жодного юридичного значення.
При цьому Україна вимагатиме подальшого посилення міжнародних санкцій проти РФ. Захисники, в свою чергу, продовжать робити свою роботу.
"Наші Збройні Сили нададуть вичерпну відповідь на всі ці "референдуми", - сказала вона.
Поради українцям
Мешканцям окупованих територій Верещук радить ігнорувати "референдуми".
"Не піддаватись на залякування та шантаж. Не приймати участь в голосуванні", - додала вона.
Верещук зазначила, що відповідно до закону про правовий режим воєнного часу, референдуми на території України заборонені.
Організатори "референдумів" будуть покарані за статтею 111-1, частина 5 ККУ - це позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Щодо тих, хто голосуватиме на забороненому законом "референдумі", то деякі правники вважають, що такі дії можуть підпадати під статтю 110 частина 1 Кримінального кодексу "Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України" - це позбавлення волі до 5 років.
"Отже, вкотре настійливо раджу мешканцям ТОТ: паспорт не брати, на "референдуми" не ходити, з окупантами не співпрацювати, за можливості виїхати з ТОТ", - резюмувала Верещук.
Нагадаємо, окупанти в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про намір провести псевдореферендуми про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що проведення "референдумів" не змінює суті війни.
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