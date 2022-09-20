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Псевдореферендуми на окупованих РФ територіях не змінюють суті війни, - Подоляк

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Вівторок 20 вересня 2022 16:46
Псевдореферендуми на окупованих РФ територіях не змінюють суті війни, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Проведення псевдореферендумів про входження до складу РФ на тимчасово окупованих територіях України не змінює суті війни. Україна так само продовжить звільняти захоплені населені пункти.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"На даному етапі війни чергові "пропагандистські ідеї" росіян не відіграють жодної ролі. І не змінюють суті війни. Ми застосовуємо весь арсенал для контрнаступу і нас не турбують ті чи інші "крики" російської еліти", - сказав він.

При цьому, за словами Подоляка, самі росіяни бачать у псевдореферендумах асиметричну відповідь на контрнаступи - не на полі бою, а у своєму стилі - "зараз ми почнемо".

Він додав, що росіяни вже використовують весь свій арсенал зброї та проводять мобілізацію. Тому, з воєнної точки зору, нічого не змінюється. З юридичної точки зору, будь-які ініціативи росіян на окупованих територіях є нікчемними.

"Тому "референдуми" потрібно сприймати виключно як шоу для внутрішнього пропагандистського споживання, щоб відволікти населення від провалів російської "спеціальної військової операції". Створити ілюзію результату та "зафіксувати" у телевізорі новий територіальний статус-кво - незважаючи на те, що жодну з окупованих областей Росія не контролює", - сказав радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що для України псевдореферендуми не змінюють нічого.

"Херсон, Крим, Донецьк і Луганськ - були і залишаються українськими за міжнародним правом. Відповідно ми продовжимо деокупувати ці території військовим способом, який би прапор там не був вивішений", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про намір провести "референдуми" про приєднання до РФ з 23 по 27 вересня.

У РФ хочуть якнайшвидше провести "референдуми", щоб оголосити часткову мобілізацію та запровадити військовий стан.

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Ірина Подоляк ОРДЛО Референдум
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