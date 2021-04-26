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Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

Новина українською → Ереван, Понедельник 26 апреля 2021 17:55
Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении Фото: и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Украина

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы правительства страны. Однако однопартийцы премьера не будут голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, передает агентство Pastinfo.

"Фракция "Мой шаг" Национального собрания Республики Армения выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер- министра”, - отмечается в сообщении.

В заявлении уточняется, что этот шаг необходим для роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов в июне.

Отмечается, что вопрос избрания нового премьер-министра после отставки Пашиняна будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании парламента.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 апреля ушел в отставку. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

Отметим, о том, что Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до внеочередных парламентских выборов, стало известно еще в марте.

До этого он объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Ожидается, что голосование положит конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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