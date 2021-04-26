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Пашиняна висунули на пост прем'єр-міністра Вірменії

Новость на русском → Єреван, Понеділок 26 квітня 2021 17:55
Пашиняна висунули на пост прем'єр-міністра Вірменії Фото: в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Україна

Правляча парламентська фракція "Мій крок" висунула кандидатуру в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на пост глави уряду країни. Однак однопартійці прем'єра не будуть голосувати за нього, щоб спровокувати проведення дострокових парламентських виборів.

Про це йдеться в заяві прес-служби партії, передає агентство Pastinfo.

"Фракція" Мій крок "Національних зборів Республіки Вірменія висунула кандидатуру Нікола Пашиняна на пост прем'єр-міністра", - наголошується в повідомленні.

У заяві уточнюється, що цей крок необхідний для розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів в червні.

Відзначається, що питання обрання нового прем'єр-міністра після відставки Пашиняна буде розглянуто 3 травня на спеціальному засіданні парламенту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 25 квітня пішов у відставку. Він продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.

Відзначимо, про те, що Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до позачергових парламентських виборів, стало відомо ще в березні.

До цього він оголосив дострокові вибори у Вірменії, які пройдуть 20 червня. Очікується, що голосування покладе край політичній кризі, яка триває з осені 2020 року, коли Вірменія фактично зазнала поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

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