Пашинян звинуватив Азербайджан в підготовці до повномасштабної війни

"Наш аналіз показує, що Азербайджан хоче розпочати військові дії на деяких ділянках кордону з перспективою перетворення військової ескалації на повномасштабну війну проти Вірменії... Цей намір прочитується у всіх заявах і діях Азербайджану", - заявив Пашинян під час засідання уряду.

Як пише видання, Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутись на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.

Вже в січні 2024 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору.

Втім, вже 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів. Вірменська сторона має поранених.