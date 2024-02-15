Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к полномасштабной войне

"Наш анализ показывает, что Азербайджан хочет начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации в полномасштабную войну против Армении... Это намерение прочитывается во всех заявлениях и действиях Азербайджана", - заявил Пашинян во время заседания правительства.

Как пишет издание, Ереван обеспокоен тем, что Азербайджан, ободренный успехом в Карабахе, может вторгнуться на территорию Армении, чтобы создать сухопутный мост к эксклаву Нахичевань.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии. Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Уже в январе 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора.

Впрочем, уже 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Армянская сторона имеет раненых.