Пашинян заявив, що готовий підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року

Він заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір, який відображатиме принципи взаємного визнання суверенітету і територіальної цілісності країн, матиме на увазі відкриття транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету держав, через які вони проходять.

Зокрема, прем'єр заявив, що вірменська сторона готова відкрити Мегринську залізницю, але не як екстериторіальний коридор.

Він також висловив побоювання, що президент Азербайджану Ільхам Алієв може зробити питання так званого коридору приводом для нового нападу на Вірменію і захоплення територій.

Крім того, Пашинян попросив підтримки у європейських парламентаріїв у процесі встановлення миру в регіоні.

Вірменський лідер зазначив, що формальні союзники Вірменії не допомогли в питанні розв'язання проблем безпеки країни і вірмен Нагірного Карабаху. Він сказав, що коли 100 тисяч вірмен втекли з Нагірного Карабаху до Вірменії внаслідок нападу Азербайджану, "наші союзники у сфері безпеки не тільки не допомогли, а й публічно закликали до зміни влади у Вірменії, до повалення демократичного уряду".

За його словами, аналогічний сценарій - зовнішня агресія, бездіяльність союзників, використання загрози нової війни або гуманітарної кризи для того, щоб спричинити внутрішні потрясіння у Вірменії, поставити під загрозу суверенітет, навіть сформувати маріонетковий уряд, - кілька разів було використано проти Вірменії, але щоразу народ і демократія рятували суверенітет і незалежність країни.

Він додав, що Вірменія готова бути ближчою до ЄС "настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це можливим".

Пашинян також оцінив останній напад Азербайджану на Нагірний Карабах 19-20 вересня і його наслідки як етнічну чистку. Він зазначив, що наразі 1016 громадян Вірменії вважаються зниклими безвісти.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

19-20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.

Водночас, за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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