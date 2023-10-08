Алієв запропонував Пашиняну місце для підписання мирного договору

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної заяви із прем’єр-міністром Грузії Іраклем Гарібашвілі у Тбілісі заявив, що укласти мирну угоду з Вірменією можна у Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Азертадж .

Алієв зазначив, що вважає Грузію "правильним вибором" для укладання мирної угоди, попри пропозиції щодо підтримки процесу нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном з боку деяких міжнародних організацій.

"Якщо з боку Вірменії буде згода, керівники наших відповідних структур негайно можуть приїхати до Грузії та на двосторонню, і на тристоронню зустріч", - заявив він.

Своєю чергою, Гарібашвілі підкреслив, що Грузія готова брати участь в процесі посередництва та сприяння.

"Я хотів би висловити сподівання на те, що мирна угода з Вірменією буде підписана дуже скоро. Мирна угода, я думаю, буде сприяти встановленню довготривалого миру на Південному Кавказі, який принесе процвітання нашим народам", - сказав грузинський прем’єр.

Військова операція Азербайджану у Нагірному Карабасі

19 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабасі. Операція тривала добу, а невизнана "республіка" капітулювала. Баку заявило про досягнення цілей в регіоні й відновлення територіальної цілісності.

Пашинян, зі свого боку, розраховував підписати мирну угоду з Азербайджаном під час саміту Європейської політичної спільноти в Іспанії, втім лідер Ільхам Алієв скасував свій візит до засідання.

Зазначимо, що днями прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашинян, на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії, офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, що включає Нагірний Карабах.

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