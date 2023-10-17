Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года

Он заявил, что Ереван готов подписать мирный договор, который будет отражать принципы взаимного признания суверенитета и территориальной целостности стран, подразумевать открытие транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета государств, по которым они проходят.

В частности, премьера заявил, что армянская сторона готова открыть Мегринскую железную дорогу, но не как экстерриториальный коридор.

Он также выразил опасение, что президент Азербайджана Ильхам Алиев может сделать вопрос так называемого коридора предлогом для нового нападения на Армению и захвата территорий.

Кроме того, Пашинян попросил поддержки у европейских парламентариев в процессе установления мира в регионе.

Армянский лидер отметил, что формальные союзники Армении не помогли в вопросе решения проблем безопасности страны и армян Нагорного Карабаха. Он сказал, что, когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению в результате нападения Азербайджана, "наши союзники в сфере безопасности не только не помогли, но и публично призывали к смене власти в Армении, к свержению демократического правительства".

По его словам, аналогичный сценарий - внешняя агрессия, бездействие союзников, использование угрозы новой войны или гуманитарного кризиса для того, чтобы вызвать внутренние потрясения в Армении, поставить под угрозу суверенитет, даже сформировать марионеточное правительство, - несколько раз был использован против Армении, но каждый раз народ и демократия спасали суверенитет и независимость страны.

Он добавил, что Армения готова быть ближе к ЕС "настольно, насколько Евросоюз посчитает это возможным".

Пашинян также оценил последнее нападение Азербайджана на Нагорный Карабах 19-20 сентября и его последствия как этническую чистку. Он отметил, что на данный момент 1016 граждан Армении считаются пропавшими без вести.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

19-20сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включительно с Нагорным Карабахом.

При этом 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией в столице Грузии Баку.

В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

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