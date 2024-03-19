Пашинян заявив про готовність передачі чотирьох сіл під контроль Азербайджану

Як стало відомо у березні, Азербайджан вимагав від Вірменії звільнити чотири населені пункти.

Йдеться про такі села, як Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили. В Азербайджані наголосили, що ці села "повинні бути негайно звільнені".

Натомість прем'єр Вірменії заявив, що дані населені пункти будуть передані Азербайджану, щоб "не допустити війни".

Питання щодо інших населених пунктів

Також Пашинян наголосив, що є низка питань щодо Воскепару, які потребують обговорення з місцевими жителями та вказав на можливість почати уточнення кордонів з ділянки Баганіс - Беркабер.

Прем'єр нагадав, що Баку говорить про проблеми в чотирьох селах, а вірменська сторона вказує на проблеми в 31 населеному пункті.

"Баку каже: давайте взаємно звільнимо основні території населених пунктів, а потім почнемо обговорення навколо життєво важливих територій сіл і населених пунктів. Ми ж наполягаємо, що село - це не тільки його адміністративна частина, а й території, необхідні для життя, і обґрунтовуємо нашу позицію", - зауважив Пашинян.

Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб запобігти війні, і саме тому було ухвалено рішення про деталізацію кордонів на цих ділянках.

"Ми робимо це не тільки в інтересах Республіки Вірменія, а й для забезпечення безпеки таких сіл, як Воскепар і Кіранц", - підсумував він.

Варто зазначити, що наприкінці лютого прем'єр-міністр Вірменії зазначав можливість початку війни з Азербайджаном. Тоді він зауважив, що до розпалювання конфлікту причетна Росія.