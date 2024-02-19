Вірменія не союзник Кремля. Народ України - дружній нам народ, - Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії у питанні України. Політик нагадав про міжнародне право щодо визнання державних кордонів та підкреслив дружність вірменів до українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ArmenPress .

"Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України - дружній нам народ", - підкреслив Пашинян.

Як зазначив вірменський політик, Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу.

Прем’єр нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує і вони стають незалежними державами, визнаючи кордони одна одної.