Пашинян заявив про готовність передачі чотирьох сіл під контроль Азербайджану
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану на тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Civilnet.
Як стало відомо у березні, Азербайджан вимагав від Вірменії звільнити чотири населені пункти.
Йдеться про такі села, як Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили. В Азербайджані наголосили, що ці села "повинні бути негайно звільнені".
Натомість прем'єр Вірменії заявив, що дані населені пункти будуть передані Азербайджану, щоб "не допустити війни".
Питання щодо інших населених пунктів
Також Пашинян наголосив, що є низка питань щодо Воскепару, які потребують обговорення з місцевими жителями та вказав на можливість почати уточнення кордонів з ділянки Баганіс - Беркабер.
Прем'єр нагадав, що Баку говорить про проблеми в чотирьох селах, а вірменська сторона вказує на проблеми в 31 населеному пункті.
"Баку каже: давайте взаємно звільнимо основні території населених пунктів, а потім почнемо обговорення навколо життєво важливих територій сіл і населених пунктів. Ми ж наполягаємо, що село - це не тільки його адміністративна частина, а й території, необхідні для життя, і обґрунтовуємо нашу позицію", - зауважив Пашинян.
Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб запобігти війні, і саме тому було ухвалено рішення про деталізацію кордонів на цих ділянках.
"Ми робимо це не тільки в інтересах Республіки Вірменія, а й для забезпечення безпеки таких сіл, як Воскепар і Кіранц", - підсумував він.
Варто зазначити, що наприкінці лютого прем'єр-міністр Вірменії зазначав можливість початку війни з Азербайджаном. Тоді він зауважив, що до розпалювання конфлікту причетна Росія.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. В регіоні розпочалася військова операція азербайджанської армії.
Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не укладена.
У січні 2024 року Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору. Однак 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів, внаслідок яких поранень зазнали вірменські військові.
Днями Пашинян та Алієв зустрілися в Мюнхені. Алієв назвав її "конструктивною".
Раніше Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії щодо війни в України. Політик нагадав про міжнародне право щодо визнання державних кордонів та підкреслив дружність вірменів до українського народу.
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