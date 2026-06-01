Пашинян відповів на забаганки Путіна щодо референдуму про курс Вірменії

Вірменія поки не бачить підстав для проведення референдуму щодо вибору між членством в ЄС та Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress .

Глава вірменського уряду пояснив, що процес євроінтеграції країни ще не досяг тієї стадії, щоб пропонувати громадянам чіткий вибір. За його словами, Вірменія продовжуватиме роботу в рамках ЄАЕС, доки вибір між двома об'єднаннями не стане "неминучим".

"Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним", - наголосив Пашинян.

Він також додав, що наразі подібний вибір має виключно теоретичний характер.

Що передувало

Заява вірменського прем'єра стала відповіддю на спільне звернення лідерів чотирьох країн-членів ЄАЕС та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

У своєму документі вони закликали владу Вірменії якнайшвидше провести референдум та остаточно визначитися з вектором руху між ЄАЕС та Європейським Союзом.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

Ще у вересні 2023 року Єреван різко розкритикував ОДКБ за відсутність реакції на військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі. Після цього Вірменія взяла курс на поглиблення співпраці із західними партнерами, одночасно поступово дистанціюючись від Росії.

Нагадаємо, країна-агресорка посилила тиск на Вірменію через її наміри поглиблювати співпрацю з ЄС. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов попередив про можливе припинення пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів.