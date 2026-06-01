ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Пашинян відповів на забаганки Путіна щодо референдуму про курс Вірменії

15:35 01.06.2026 Пн
2 хв
До яких пір Єреван продовжуватиме роботу в рамках ЄАЕС?
aimg Валерій Ульяненко
Пашинян відповів на забаганки Путіна щодо референдуму про курс Вірменії Фото: Нікол Пашинян (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Вірменія поки не бачить підстав для проведення референдуму щодо вибору між членством в ЄС та Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armenpress.

Читайте також: Росія готує "повалення" Пашиняна у Вірменії, його охороняє ЦРУ

Глава вірменського уряду пояснив, що процес євроінтеграції країни ще не досяг тієї стадії, щоб пропонувати громадянам чіткий вибір. За його словами, Вірменія продовжуватиме роботу в рамках ЄАЕС, доки вибір між двома об'єднаннями не стане "неминучим".

"Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним", - наголосив Пашинян.

Він також додав, що наразі подібний вибір має виключно теоретичний характер.

Що передувало

Заява вірменського прем'єра стала відповіддю на спільне звернення лідерів чотирьох країн-членів ЄАЕС та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

У своєму документі вони закликали владу Вірменії якнайшвидше провести референдум та остаточно визначитися з вектором руху між ЄАЕС та Європейським Союзом.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

Ще у вересні 2023 року Єреван різко розкритикував ОДКБ за відсутність реакції на військову операцію Азербайджану в Нагірному Карабасі. Після цього Вірменія взяла курс на поглиблення співпраці із західними партнерами, одночасно поступово дистанціюючись від Росії.

Нагадаємо, країна-агресорка посилила тиск на Вірменію через її наміри поглиблювати співпрацю з ЄС. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов попередив про можливе припинення пільгових поставок газу, нафтопродуктів і алмазів.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив, що курс Вірменії на євроінтеграцію є для Москви "абсолютно неприйнятним". Він наголосив, що такі кроки, на думку російської сторони, не відповідають зобов’язанням Єревана в межах ЄАЕС.

Раніше російський диктатор застеріг Пашиняна від подальшого зближення з ЄС, пригрозивши так званим "українським сценарієм". Путін закликав Єреван узгоджувати свої зовнішньополітичні рішення з Кремлем і враховувати позицію Москви щодо євроінтеграції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Російська Федерація Вірменія Нікол Пашинян ЕАЭС
Новини
У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни