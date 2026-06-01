Пашинян ответил на прихоти Путина по поводу референдума о курсе Армении
Армения пока не видит оснований для проведения референдума по выбору между членством в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress.
Глава армянского правительства пояснил, что процесс евроинтеграции страны еще не достиг той стадии, чтобы предлагать гражданам четкий выбор. По его словам, Армения будет продолжать работу в рамках ЕАЭС, пока выбор между двумя объединениями не станет "неизбежным".
"Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском Союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума является нелогичным", - подчеркнул Пашинян.
Он также добавил, что сейчас подобный выбор имеет исключительно теоретический характер.
Что предшествовало
Заявление армянского премьера стало ответом на совместное обращение лидеров четырех стран-членов ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
В своем документе они призвали власти Армении как можно быстрее провести референдум и окончательно определиться с вектором движения между ЕАЭС и Европейским Союзом.
В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
Еще в сентябре 2023 года Ереван резко раскритиковал ОДКБ за отсутствие реакции на военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. После этого Армения взяла курс на углубление сотрудничества с западными партнерами, одновременно постепенно дистанцируясь от России.
Напомним, страна-агрессор усилила давление на Армению из-за ее намерений углублять сотрудничество с ЕС. В частности, министр энергетики РФ Сергей Цивилев предупредил о возможном прекращении льготных поставок газа, нефтепродуктов и алмазов.
Также заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что курс Армении на евроинтеграцию является для Москвы "абсолютно неприемлемым". Он подчеркнул, что такие шаги, по мнению российской стороны, не соответствуют обязательствам Еревана в рамках ЕАЭС.
Ранее российский диктатор предостерег Пашиняна от дальнейшего сближения с ЕС, пригрозив так называемым "украинским сценарием". Путин призвал Ереван согласовывать свои внешнеполитические решения с Кремлем и учитывать позицию Москвы по евроинтеграции.