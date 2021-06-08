Пашинян предложил Алиеву обменять сына на всех армянских пленных

Сообщается, что это заявление прозвучало после того, как бывший президент Армении Серж Саргсян предложил ему отдать в плен своего сына в обмен на 20-25 армянских солдат. Это было критикой заявления Пашиняна о том, что армянские бойцы простят его за пребывание в плену еще месяц или два, но не простят, если Ереван поступится независимостью ради их свободы.

"… говорю (президенту Азербайджана, - ред.) Алиеву официально… предлагаю сына в обмен на всех пленных", - заявил Пашинян и предложил своим оппонентам вести переговоры по этому вопросу.

Он также подчеркнул, что это официальное заявление, а не эмоциональное.