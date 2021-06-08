Азербайджан заявил о попытке диверсантов из Армении перейти границу: один военный задержан

Диверсионная группа из Армении попыталась пересечь границу Азербайджана. Одного из армянских военных задержали, остальные отступили, покинув азербайджанскую территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана .

По данным ведомства, 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на территорию Азербайджана.

Азербайджанские военные задержали одного из членов диверсионной группы - армянского военнослужащего Артутра Картаняна. Остальные диверсанты отступили и покинули территорию Азербайджана.

По предварительным данным, перед диверсантами была поставлена задача заминировать несколько участков азербайджанской территории. "В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы", - уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве Армении в свою очередь заявили, что военнослужащий оказался на территории Азербайджана из-за тумана. "Рядовой N-ской воинской части ВС Армении А. Катанян оказался на территории, контролируемом Вооруженными силами Азербайджана, из-за тумана. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян якобы является диверсантом не соответствует действительности", - подчеркнули армянские военные.