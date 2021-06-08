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Азербайджан заявил о попытке диверсантов из Армении перейти границу: один военный задержан

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Баку, Вторник 08 июня 2021 15:20
Азербайджан заявил о попытке диверсантов из Армении перейти границу: один военный задержан Фото: Азербайджан заявил о попытке диверсантов из Армении перейти границу (facebook.com/ArmeniaMOD)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Диверсионная группа из Армении попыталась пересечь границу Азербайджана. Одного из армянских военных задержали, остальные отступили, покинув азербайджанскую территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на территорию Азербайджана.

Азербайджанские военные задержали одного из членов диверсионной группы - армянского военнослужащего Артутра Картаняна. Остальные диверсанты отступили и покинули территорию Азербайджана.

По предварительным данным, перед диверсантами была поставлена задача заминировать несколько участков азербайджанской территории. "В настоящее время уточняются данные о задержанном члене группы", - уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве Армении в свою очередь заявили, что военнослужащий оказался на территории Азербайджана из-за тумана. "Рядовой N-ской воинской части ВС Армении А. Катанян оказался на территории, контролируемом Вооруженными силами Азербайджана, из-за тумана. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян якобы является диверсантом не соответствует действительности", - подчеркнули армянские военные.

Напомним, ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов.

Отметим, ранее сообщалось, что Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль по результатам военной кампании осени 2020 года.

В ноябре 2020 года достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Военная кампания завершилась поражением армянской армии.

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