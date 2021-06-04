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В Нагорном Карабахе от подрыва на мине погибли два журналиста

Новина українською →
Баку, Пятница 04 июня 2021 14:59
В Нагорном Карабахе от подрыва на мине погибли два журналиста Фото: Нагорный Карабах является одним из самых заминированных регионов (twitter com ArmenianUnified)
Автор: РБК-Украина

На подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха от подрыва на мине погибли два журналиста. Инцидент произошел в Кельбаджарском районе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Сообщается, что погибли азербайджанские журналисты - оператор телеканала AzTV Сирадж Абишов и сотрудник государственного информагентства AzerTag Магеррам Ибрагимов.

Кроме того, режиссер AzTV Эмин Мамедов, водитель автобуса, в котором находились журналисты, а также местный житель получили ранения в результате инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль по результатам военной кампании осени 2020 года.

В ноябре 2020 года достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Военная кампания завершилась поражением армянской армии.

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Новости Украины Происшествия мина журналисты Нагорный Карабах
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