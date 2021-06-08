Пашинян запропонував Алієву обміняти сина на всіх вірменських полонених

Повідомляється, що ця заява прозвучала після того, як колишній президент Вірменії Серж Саргсян запропонував йому віддати в полон свого сина в обмін на 20-25 вірменських солдатів. Це було критикою заяви Пашиняна про те, що вірменські бійці пробачать його за перебування в полоні ще місяць або два, але не пробачать, якщо Єреван поступиться незалежністю заради їх свободи.

"...кажу (президенту Азербайджану, - ред.) Алієву офіційно... пропоную сина в обмін на всіх полонених", - заявив Пашинян і запропонував своїм опонентам вести переговори з цього питання.

Він також підкреслив, що це офіційна заява, а не емоційна.