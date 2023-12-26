Пашинян дорікнув Путіну та Лукашенко на саміті у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі 25 грудня відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради. В ході зустрічі прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зробив зауваження про позицію щодо розмежовування своєю країною економічних та політичних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Azatutyun .

Глава вірменського уряду заявив, що "ЄАЕС - це економічне об'єднання, яке не повинно мати політичного, а тим більше геополітичного порядку денного".

"Ми продовжуємо сприймати його саме таким чином і розвивати взаємодію в рамках нашого економічного співробітництва в цьому контексті, прагнучи припиняти всілякі спроби політизації євразійської інтеграції", - сказав Пашинян.

За його словами, ЄАЕС і його економічні принципи не повинні корелювати з політичними амбіціями.

"ЄАЕС і його економічні принципи не повинні асоціюватися з політичними амбіціями. Фундаментальні свободи торгівлі та інтеграції не можуть і не повинні обмежуватися з політичних міркувань, це однозначно призведе до корозії фундаментальних принципів об’єднання", - сказав прем’єр-міністр.

Зауважимо, що напротивагу Пашиняну, диктатори РФ та Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко регулярно виступають за політизацію всіх об'єднань на пострадянському просторі.