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Пашинян отказался решать вопрос Карабаха без определения его статуса

Автор: РБК-Украина

Армения не будет решать вопрос Нагорного Карабаха без определения статуса этой территории. Правительство исключает территориальные уступки в обмен на мир с Азербайджаном.

Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан на переговорах требовал сдать пять территорий вокруг Нагорного Карабаха и подготовить график сдачи еще двух районов.

"Территории требовали сдать не в обмен на статус, а в обмен на мир. В противном случае Азербайджан угрожал войной. Наше правительство получило эту переговорную базу как наследие и отказалось от обсуждения вопроса подобным образом без определения статуса Арцаха", - отметил Пашинян.

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Он также добавил, что Азербайджан отказывался от любого обсуждения статуса Карабаха, настаивая на том, что это автономия в его составе.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан атаковал ракетные комплексы на территории Армении.

До этого Ереван заявил, что вернул контроль над городом Гадрут в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины АрменияНагорный КарабахНикол Пашинян