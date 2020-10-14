Пашинян відмовився вирішувати питання Карабаху без визначення його статусу

Вірменія не буде вирішувати питання Нагірного Карабаху без визначення статусу цієї території. Уряд виключає територіальні поступки в обмін на мир з Азербайджаном.

Про це у зверненні до нації заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

За його словами, Азербайджан на переговорах вимагав здати п'ять територій навколо Нагірного Карабаху і підготувати графік здачі ще двох районів.

"Території вимагали здати не в обмін на статус, а в обмін на мир. В іншому випадку Азербайджан погрожував війною. Наш уряд отримав цю переговорну базу як спадщину і відмовився від обговорення питання подібним чином без визначення статусу Арцаха", - зазначив Пашинян.

Він також додав, що Азербайджан відмовлявся від будь-якого обговорення статусу Карабаху, наполягаючи на тому, що це автономія у його складі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан атакував ракетні комплекси на території Вірменії.

До цього Єреван заявив, що повернув контроль над містом Гадрут в Нагірному Карабасі.