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Азербайджан остановит все дипотношения со страной, признавшей Карабах, - Алиев

Баку , Среда 14 октября 2020 11:51
Азербайджан остановит все дипотношения со страной, признавшей Карабах, - Алиев
Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/PresidentIlhamAliyev)
Автор: Максим Зайченко

Азербайджан немедленно прервет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорного Карабаха. Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Haberturk.

По его словам, необходимо готовить азербайджанский и армянский народы к совместной жизни в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

"Отправка миротворцев в зону конфликта возможна только с согласия Армении и Азербайджана", - указал Алиев.

Он также пообещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в Нагорном Карабахе по завершении конфликта.

При этом Алиев отметил, что ни один гражданин Турции не участвует в боевых действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, ранее Алиев заявил, что если Азербайджан и Армения хотят решить конфликт в Нагорном Карабахе, то он должен быть решен в рамках нового формата. Состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Также РБК-Украина писало, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

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