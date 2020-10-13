Армения заявила о возвращении контроля над городом Гадрут в Карабахе

Фото: запуск ракеты из системы ТОС (armeniasputnik.am)

Армения заявила о возвращении полного контроля над городом Гадрут в Нагорном Карабахе. 9 октября в Азербайджане утверждали о захвате населенного пункта.

Об этом сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Город Гадрут полностью находится под контролем армии обороны Карабаха. Азербайджанские военные отброшены на исходные позиции", - сказал Ованнисян.

В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о захвате девяти населенных пунктов, среди которых был указан и Гадрут. Уже тогда Армения опровергала заявление Алиева.

Сегодня страны обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, заявляя о нарушениях перемирия противником.

Напомним, 10 октября Армения и Азербайджан в Москве договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

Спустя пару дней премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирия в Нагорном Карабахе нет.

Как писало РБК-Украина, ранее обеспокоенность в связи с нарушением перемирия в Карабахе выразили в Европейском союзе и ООН.