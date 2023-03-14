Пашинян: ОДКБ йде з Вірменії, і це нас непокоїть

"Коли генсек ОДКБ відвідав Вірменію, він сказав мені, що в Організації є побоювання щодо того, що Єреван вийде з неї. Я відповів, що ці побоювання не до місця, але до місця інші побоювання, які є в РВ, і вони стосуються того, що ОДКБ піде з Вірменії. І моя оцінка така: ОДКБ, бажаючи того чи не бажаючи, йде з Вірменії, і це нас турбує", - сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Він додав, що Вірменія погодилася б покласти на себе посаду заступника генсека ОДКБ, якщо не вийде так, що народу направиться неправильне послання.

"Ми довго і послідовно працювали з ОДКБ і продовжуємо працювати. Ми пропонували наші принципи, які, до речі, не про Вірменію. Це про те, чи діє ОДКБ принаймні на території Вірменії чи ні, є вона чи ні? Ми готові порушити це питання", - сказав він.

Пашинян також прокоментував зауваження про те, що армія Вірменії не бере участі в бойових діях, але при цьому хоче допомоги ОДКБ.

"У листопаді 2021 року та вересні 2022 року відбулися бойові дії. Тоді говорили: Кабмін Вірменії звернувся до ОДКБ за неправильною статтею. Він це зробив спеціально, щоб ОДКБ не змогла ухвалити рішення. Але ми зверталися до ОДКБ за всіма можливими статтями", - додав він.

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвою "Непорушне братство-2023", і вони, як очікувалося, мали пройти на території Вірменії.

При цьому Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території через недоцільність.

Крім того, Вірменія відмовилася від квоти заступника генсека ОДКБ.

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