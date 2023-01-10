Образилися на Путіна? Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ

Міноборони Вірменії відмовляється проводити навчання ОДКБ на своїй території у 2023 році. Причиною цьому є їх недоцільність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна, якого цитує News.am.

"Міністр оборони Вірменії письмово повідомив Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що ми не вважаємо за доцільне проведення подібних військових навчань на території Республіки Вірменія в ситуації, що склалася. Цього року дані військові навчання не відбудуться", - заявив Пашиян.

Примітним є те, що зовсім нещодавно вірменський прем'єр відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів країн організації, яка проходила у Єревані в листопаді.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвою "Непорушне братство-2023" і вони, як очікувалося, мали пройти на території Вірменії.

Втім зовсім нещодавно прем’єр Вірменії Нікол Пашинян різко висловився в сторону РФ.

Він заявив, що так звана російська "миротворча місія" у Нагірному Карабаху (ця територія вже не перший рік є причиною збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, в якому РФ підтримує Єреван) не виконує своїх зобов'язань.

Простими словами, Єреван незадоволений тим, що росіяни не в змозі "утримувати" Лачинський коридор. А тепер і "Непорушне братство" російського диктатора Володимира Путіна тріщить по швах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.