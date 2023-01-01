Росія анонсувала дев'ять міжнародних військових навчань: з ким проведуть

Сухопутні війська РФ проведуть у 2023 році дев'ять міжнародних навчань, у тому числі з підрозділами Індії, Вірменії та Пакистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ .

Повідомляється, що за межами Росії у Вірменії підрозділи сухопутних військ РФ проведуть навчання "Непорушне братство-2023". Інші вісім військових навчань пройдуть у 2023 році на російських полігонах.

Нагадаємо, що китайські та російські військові кораблі відпрацювали спільні дії у Східно-Китайському морі, підтверджуючи таким чином зростаючу оборонну співпрацю двох країн.

Також ми писали, що Білорусь тим часом закінчила так звану "раптову перевірку" збройних сил, яка тривала шість днів.

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