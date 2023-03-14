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Пашинян: ОДКБ уходит из Армении, и это нас беспокоит

Фото: Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Елизавета Драбкина

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уходит из Армении, что тревожит страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.

"Когда генсек ОДКБ посетил Армению, он сказал мне, что в Организации есть опасения относительно того, что Ереван выйдет из нее. Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения, которые есть в РА, и они касаются того, что ОДКБ уйдет из Армении. И моя оценка такова: ОДКБ, желая того или не желая, уходит из Армении, и это нас беспокоит", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что Армения согласилась бы возложить на себя должность заместителя генсека ОДКБ, если не выйдет так, что народу направится неверный посыл.

"Мы долго и последовательно работали с ОДКБ и продолжаем работать. Мы предлагали наши принципы, которые, кстати, не об Армении. Это о том, действует ли ОДКБ, по крайней мере, на территории Армении или нет, есть она или нет? Мы готовы поднять этот вопрос", - сказал он.

Пашинян также прокомментировал замечаний о том, что армия Армении не участвует в боевых действиях, но при этом хочет помощи ОДКБ.

"В ноябре 2021 года и сентябре 2022 года произошли боевые действия. Тогда говорили: Кабмин Армении обратился в ОДКБ по неправильной статье. Он это сделал специально, чтобы ОДКБ не смогла принять решения. Но мы обращались в ОДКБ по всем возможным статьям", - добавил он.

Напомним, ранее Россия анонсировала совместные учения стран-членов ОДКБ под названием "Нерушимое братство-2023" и они, как ожидалось, должны были пройти на территории Армении.

При этом Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории из-за нецелесообразности.

Кроме того, Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ.

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Армения