Пашинян обвинил Азербайджан в провокациях из-за обострения в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никола Пашинян обвинил Азербайджан в провокационных действиях, которые привели к обострению ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, такие действия Азербайджана направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в регионе.

Об этом Пашинян заявил во время обращения к народу 14 декабря, передают "Новости Армении".

Он заявил, что азербайджанские военные в субботу атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха во время того, как туда еще не были дислоцированы российские миротворцы. При этом Пашинян добавил, что гражданского населения в селах не было.

"Конечно, действия Азербайджана провокационны, но они также направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в регионе", - сказал Пашинян.

Напомним, утром в субботу, 12 декабря, Армения заявила о попытке азербайджанских военных атаковать одну из военных позиций в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили шесть карабахских военных.

При этом Азербайджан заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе и обвинил в обстрелах Армению.

Позже Азербайджан заявили о проведении "вынужденной антитеррористической операции" в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

Также РБК-Украина писало, что Россия заявила, что режим прекращения огня в Карабахе сохраняется.