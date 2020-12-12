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В Нагорном Карабахе впервые с начала перемирия заявили о перестрелке

Нагорный Карабах, Суббота 12 декабря 2020 14:14
В Нагорном Карабахе впервые с начала перемирия заявили о перестрелке
Фото: военный в зоне Нагорного Карабаха (facebook.com/artsakhdefencearmy)
Автор: Игорь Литвиненко

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили о попытке азербайджанских военных атаковать одну из военных позиций. В результате ранения получили трое карабахских военных.

Об этом сообщили пресс-службе Министерства обороны Армении в Telegram.

Инцидент произошел 11 декабря около 20:40 в районе Гадрута.

"В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в Минобороны.

При этом в Азербайджане данный инцидент пока никак не прокомментировали.

Напомним, вчера парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое было введено из-за начала конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября стороны при посредничестве России подписали мирное соглашение.

После подписания мирного соглашения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе в Карабахской войне.

За время военного конфликта в Нагорном Карабахе потери Азербайджана составили убитыми 2783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что Армения и Азербайджан до конца 2020 года проведут переговоры по уточнению государственной границы между странами.

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