В Нагорном Карабахе впервые с начала перемирия заявили о перестрелке

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике заявили о попытке азербайджанских военных атаковать одну из военных позиций. В результате ранения получили трое карабахских военных.
Об этом сообщили пресс-службе Министерства обороны Армении в Telegram.
Инцидент произошел 11 декабря около 20:40 в районе Гадрута.
"В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает", - сообщили в Минобороны.
При этом в Азербайджане данный инцидент пока никак не прокомментировали.
Напомним, вчера парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое было введено из-за начала конфликта в Нагорном Карабахе.
Отметим, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября стороны при посредничестве России подписали мирное соглашение.
После подписания мирного соглашения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе в Карабахской войне.
За время военного конфликта в Нагорном Карабахе потери Азербайджана составили убитыми 2783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.
Ранее РБК-Украина писало, что Армения и Азербайджан до конца 2020 года проведут переговоры по уточнению государственной границы между странами.