Нарушение перемирия в Карабахе: Азербайджан заявил о провокации

Фото: танки в Нагорном Карабахе (nkrmil am)

Азербайджан заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе. В обстрелах Баку винит Армению.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что со стороны Армении были совершены провокации, из-за которых и был нарушен режим прекращения огня.

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.

Отметим, что сегодня Министерство обороны России подтвердило факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, о котором ранее заявляли в Армении. Инцидент произошел 11 декабря около 20:40 в районе Гадрута.

В субботу правительство Армении заявило о наступлении войск Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Боевые действия идут возле сел Хин Таглар и Хцаберд.

Напомним, вчера парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое было введено из-за начала конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября стороны при посредничестве России подписали мирное соглашение.