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Россия заявила о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах, Воскресенье 13 декабря 2020 16:16
Россия заявила о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Фото: боевые действия в Нагорном Карабахе (nkrmil.am)
Автор: Роман Тверденко

В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Единственный эпизод его нарушения был зафиксирован 11 декабря.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Режим тишины соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что единственная ситуация его нарушения произошла 11 декабря, когда случился обстрел возле Гадрута.

В информационном бюллетене Минобороны РФ не упоминаются никакие нарушения в субботу, 12 декабря. Вчера Армения заявляла о наступлении Азербайджана на территории, которые по мирному соглашению остаются за ним. В Азербайджане опровергли это, отметив возможность провокаций со стороны самих армянских войск.

Сегодня Азербайджан подтвердил боевые действия возле Гадрута в пятницу, отметив, что они проводились в рамках вывода армянских отрядов из местных лесов.

Напомним, в пятницу парламент Азербайджана отменил военное положение в стране, которое было введено из-за начала конфликта в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября стороны при посредничестве России подписали мирное соглашение.

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