Що заявив Пашинян

За його словами, прикордонна служба ФСБ Росії повністю припинить діяльність у Вірменії.

"Ми вдячні російським прикордонникам за те, що вони всі ці роки стояли на наших кордонах. Але, думаю, прийшов час, щоб ми в найближчі роки повною мірою взяли на себе відповідальність за свої кордони", - заявив прем'єр-міністр Вірменії.

Конкретних термінів остаточного виводу Пашинян не назвав. Він також не уточнив, які ділянки кордону це стосуватиметься.

Російська присутність на кордонах Вірменії

Російські прикордонники охороняють кордони Вірменії з Туреччиною та Іраном за угодою 1992 року. Разом з ними несуть службу вірменські прикордонні війська Служби національної безпеки.

Їхня присутність уже скорочується. 31 липня 2024 року вони завершили службу в аеропорту "Звартноц". З 1 січня 2025 року вони припинили роботу на пункті пропуску "Агарак" на кордоні з Іраном, а 28 лютого 2025 року - на пункті "Маргара" на кордоні з Туреччиною.

З 1 березня 2025 року всі пункти пропуску контролюють лише вірменські прикордонники, але російські продовжують брати участь в охороні кордонів із Туреччиною та Іраном поза пунктами пропуску.