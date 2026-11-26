Армения в ближайшие годы полностью возьмет под контроль свои государственные границы. Это будет означать завершение службы в стране российских пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время брифинга.
По его словам, пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность в Армении.
"Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но, думаю, пришло время, чтобы мы в ближайшие годы в полной мере взяли на себя ответственность за наши границы", - заявил премьер-министр Армении.
Конкретных сроков окончательного вывода Пашинян не назвал. Он также не уточнил, каких участков границы это коснется.
Российские пограничники охраняют границы Армении с Турцией и Ираном по соглашению 1992 года. Вместе с ними службу несут армянские пограничные войска Службы национальной безопасности.
Их присутствие уже сокращается. 31 июля 2024 года они завершили службу в аэропорту "Звартноц". С 1 января 2025 года они прекратили работу на пункте пропуска "Агарак" на границе с Ираном, а 28 февраля 2025 года - на пункте "Маргара" на границе с Турцией.
С 1 марта 2025 года все пункты пропуска контролируют только армянские пограничники, но российские продолжают участвовать в охране границ с Турцией и Ираном вне пунктов пропуска.
Напомним, Армения постепенно отдаляется от России. В июле 2024 года РБК-Украина сообщало, что российские пограничники завершили службу в аэропорту "Звартноц". Это произошло после требования Еревана, который в марте официально сообщил Москве о желании, чтобы границу в аэропорту охраняли исключительно армянские войска.
В конце августа Ереван вычеркнул Россию из списка стратегических союзников в программе правительства на 2026-2031 годы. Затем Армения объявила о начале процесса подачи заявки на вступление в ЕС. 14 ноября Пашинян заявил, что видит страну в составе ЕС в течение 20 лет.