Что заявил Пашинян

По его словам, пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность в Армении.

"Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но, думаю, пришло время, чтобы мы в ближайшие годы в полной мере взяли на себя ответственность за наши границы", - заявил премьер-министр Армении.

Конкретных сроков окончательного вывода Пашинян не назвал. Он также не уточнил, каких участков границы это коснется.

Российское присутствие на границах Армении

Российские пограничники охраняют границы Армении с Турцией и Ираном по соглашению 1992 года. Вместе с ними службу несут армянские пограничные войска Службы национальной безопасности.

Их присутствие уже сокращается. 31 июля 2024 года они завершили службу в аэропорту "Звартноц". С 1 января 2025 года они прекратили работу на пункте пропуска "Агарак" на границе с Ираном, а 28 февраля 2025 года - на пункте "Маргара" на границе с Турцией.

С 1 марта 2025 года все пункты пропуска контролируют только армянские пограничники, но российские продолжают участвовать в охране границ с Турцией и Ираном вне пунктов пропуска.