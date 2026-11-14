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Вступ до ЄС чи зв'язки з Росією? Пашинян відповів, якою бачить Вірменію через 20 років

14:00 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Вступ до ЄС чи зв'язки з Росією? Пашинян відповів, якою бачить Вірменію через 20 років Фото: прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
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Вірменія прагне до Євросоюзу, однак не збирається відмовлятися від співпраці з іншими країнами. У Єревані пояснили, як поєднують ці два курси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Armiya.az.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час дискусії в Інституті міжнародних та європейських справ (IIEA) у Дубліні заявив, що вважає, що протягом наступних 20 років країна може стати членом Європейського Союзу.

"Я бачу Вірменію у складі Європейського Союзу", - сказав прем'єр.

Водночас він наголосив, що європейський напрямок не означає відмову від співпраці з іншими державами. За словами Пашиняна, Вірменія не збирається віддалятися від одних партнерів, щоб налагоджувати тісніші відносини з іншими.

"Вірменія перебуває там, де була і є. Вірменія перебуватиме тут, на своєму місці. (...) Ми не хочемо віддалятися від будь-якого партнера і зближуватися з іншими. Ми лише проводимо нашу збалансовану та врівноважуючу зовнішню політику", - підкреслив він.

Раніше Пашинян заявляв, що Вірменія може подати офіційну заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.

Нагадаємо, такий курс вірменського прем'єра не влаштовує російського диктатора Володимира Путіна. Під час зустрічі з Ніколом Пашиняном у Бішкеку він закликав Єреван якнайшвидше визначитися між вступом до Євросоюзу та подальшим членством у Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Путін попередив, що зближення з ЄС може позбавити Вірменію переваг спільного ринку та призвести до розриву торговельних зв'язків.

Пашинян натомість заявив, що закон про початок процесу вступу до ЄС не порушує зобов'язань країни перед Росією та ЄАЕС.

Напруженість у відносинах між Єреваном і Москвою проявилася і в межах ОДКБ. 11 листопада стало відомо, що країни організації за пропозицією Росії позбавили Вірменію права голосу.

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