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Вірменія викреслила Росію зі списку стратегічних союзників

16:38 27.08.2026 Чт
2 хв
На це є вагома причина вже не перший рік
aimg Олена Бджола
Вірменія викреслила Росію зі списку стратегічних союзників Фото: Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
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У затвердженій програмі уряду Вірменії на 2026-2031 роки РФ як стратегічний союзник не згадується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, передає Arka News Agency.

Вірменія і Росія більше не союзники

Після подій вересня 2022 року та невиконання Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Росією зобов'язань у сфері безпеки важко говорити про стратегічне партнерство, каже політик.

"Все відбувалося на ваших очах. Якщо я напишу "стратегічне партнерство", ви запитаєте: що сталося у вересні 2022 року? ОДКБ та Росія не виконали своїх зобов'язань у сфері безпеки? Не виповнили", - каже він.

У затвердженій програмі уряду на 2026-2031 роки є інформація, що Вірменія має намір трансформувати та поглибити партнерські відносини з Росією.

Але РФ як стратегічний союзник не згадується.

Відносини країн

У 2024 році Вірменія заявила про заморожування участі в ОДКБ. Пашинян назвав причиною невиконання Організацією своїх зобов'язань перед Вірменією у сфері безпеки.

МЗС Вірменії також заявляло, що Єреван утримується від фінансуванні діяльності ОДКБ.

Проте російський диктатор Володимир Путін раніше казав, що Вірменія залишається учасником організації, підтримує її рішення, але не бере участь у засіданнях.

Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія найближчим часом офіційно подасть заявку на членство в ЄС. Пашинян уточнив, що всенародний референдум з євроінтеграції відбудеться вже після узгодження дорожньої карти з Брюсселем.

Також повідомлялося, що Вірменія поки не бачить підстав для проведення референдуму щодо вибору між членством в ЄС та Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Крім того, Пашинян на зустрічі з Путіним похвалився, що в його країні немає політв'язнів і є свобода слова

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Російська Федерація Вірменія Нікол Пашинян
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