Російські прикордонники завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц"

Російські прикордонники в середу, 31 липня, офіційно завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц". Вони там перебували з 1992 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн" .

Як повідомляється, сьогодні відбулася офіційна церемонія прощання, під час якої представники Росії та Вірменії підписали протокол про передачу охорони державного кордону в аеропорту "Звартноц" вірменській стороні.

Командувач прикордонними військами Вірменії Едгар Унанян зазначив, що "досвід і знання, передані російськими прикордонниками за понад 32 роки спільної служби, будуть і надалі використовуватися у служінні Батьківщині".

Своєю чергою керівники російського прикордонного відомства заявили, що "сподівається, що безпека Вірменії буде забезпечена на такому ж високому рівні вірменськими партнерами".