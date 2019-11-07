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Пашинському надали статус людини, якій загрожує небезпека

Новини » Політика     07.11.2019 - 16:01
Пашинському надали статус людини, якій загрожує небезпека
Фото: Сергій Пашинський (з відкритих джерел)

Пашинського не доставляють в суд через новий статус

Колишньому нардепу Сергію Пашинському, підозрюваного в умисному нанесенні тілесних ушкоджень, надали статус людини, якій загрожує небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ""5 канал".

Повідомляється, що сьогодні в Святошинському районному суді Києва повинен був пройти допит Пашинського у справі про розстріли на Майдані. Однак головуючий суддя оголосив, що Пашинського не доставляють до суду, оскільки йому надали статус людини, якій загрожує небезпека.

Тим не менш, допит міг відбутися допомогою відеоконференції з ізолятора тимчасового утримання, проте персонал ІТТ з технічних причин не зміг організувати допит.

Нагадаємо, за рішенням суду Пашинський перебуває під вартою. Його взяли під арешт без можливості застави по справі про стрілянину в жителя одного з сіл Васильківського району В'ячеслава Хімікуса. Інцидент стався два роки тому.

Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кілька нових справ стосовно екс-нардепа Сергія Пашинського. Одна з них пов'язана зі схемами в оборонній сфері.

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