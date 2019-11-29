Пашинского готовы взять на поруки десять человек

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Прокуратура просит продлить арест Пашинского

Бывшего народного депутата Сергея Пашинского готовы взять на поруки нардеп Виктория Сюмар, нардеп Николай Величкович, экс-нардеп Андрей Тетерук, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, прокуратура просит продлить арест Пашинского.

Около десяти людей готовы взять Пашинского на поруки, в частности Сюмар, Тетерук, Булатов, Турчинов, Величкович. Суд приобщил к материалам эти прошения.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского.

Ранее ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку

Под Киевом в 2017 году у нардепа был словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района. Тогда в Генпрокуратуре пришли к выводу, что нардеп действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса были признаны "общественно опасными".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генеральная прокуратура открыла еще три уголовных производства, в которых фигурирует экс-нардеп Сергей Пашинский.