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ГПУ открыла еще три дела, в которых фигурирует Пашинский

Новости » Политика    17.10.2019 - 23:55
ГПУ открыла еще три дела, в которых фигурирует Пашинский
Фото: Сергей Пашинский (из открытых источников)

Производства были зарегистрированы на этой неделе

Генеральная прокуратура открыла три уголовных производства, в которых фигурирует экс-нардеп Сергей Пашинский. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, органы досудебного расследования имеют достаточно материалов для подтверждения вины Пашинского.

"Только на этой неделе было зарегистрировано по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать этот народный депутат. Кроме того, еще есть достаточно материалов в органов досудебного расследования. В частности, в НАБУ, которые уже расследуются (дела - ред.), и где также может быть фигурантом этот народный депутат", - сказал Рябошапка.

Он добавил, что эти материалы могут быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем.

Напомним, на прошлой неделе Печерский районный суд Киева арестовал Сергея Пашинского. Государственное бюро расследований просило принять бывшего народного депутата под стражу без права внесения залога.

Как известно, Пашинского подозревают ю в нанесении тяжких телесных повреждений жителю Киевской области Вячеславу Химикусу около двух лет назад. В частности, тогда перепалка бывшего нардепа с ним закончилась стрельбой, в результате которой Химикус получил ранения.

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