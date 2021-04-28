В полиции назвали ограничения, которые необходимо соблюдать во время богослужений на Пасху
Начиная с 21:00 1 мая в культовых сооружениях начинается богослужение по случаю празднование Пасхи. В полиции назвали перечень ограничений, которые необходимо будет соблюдать гражданам.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Так, в помещениях храмов надо осуществить отграничение граждан с дистанцию полтора метра, один гражданин на 4 кв м.
Кроме того, следует ограничить проведение таких религиозных обрядов как прикладывание к иконам, миропомазание и святое причастие.
В то же время, полицейских призвали "действовать толерантно", ведь в первую очередь полиция проводит профилактическую работу.
Начальникам Главных управлений поручили следить за делениями на "красные" и "оранжевые" зоны, и учитывая то, в какой зоне регион находится, обеспечивать карантинные ограничения.
Ранее сообщалось, что все подразделения Министерства внутренних дел Украины будут переведены на усиленный режим работы на время майских праздников и Пасхи.
Как писало РБК-Украина, карантин на Пасху и майские праздники в Украине усиливать не будут. При этом власти намерены усилить контроль над соблюдением действующих ограничений