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ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 18:12
ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com/parliamentaryassembly)

Сесія була запланована на 20-24 квітня

Весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи скасована через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ.

Повідомляється, що президент ПАРЄ Рік Демс проконсультувався з Бюро Асамблеї перед тим, як скасувати сесію.

"Скасування враховує обмеження на поїздки і карантинні заходи, які ввели низка держав-членів Ради Європи, і відповідає рішенням приймаючої країни Ради Європи - Франції, а також оцінку ризиків на основі інформації від Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ПАРЄ вирішила відкласти всі засідання комітетів до кінця березня. Велика частина з них мала відбутись у Парижі.

За даними університету Джона Хопкінса, коронавірусом у світі заразилися більше 174 тис. людей. Кількість смертей від інфекції наближається до семи тисяч.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні президент Володимир Зеленський закликав посилити карантин в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Зокрема, Зеленський запропонував Кабміну обмежити внутрішні пасажирські перевезення, заборонити роботу метрополітенів і ввести режим надзвичайної ситуації у Чернівецькій і Житомирській областях, де було зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом.

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