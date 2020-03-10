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ПАСЕ отложила все заседания до конца марта из-за коронавируса

Новости » Политика     10.03.2020 - 15:19
ПАСЕ отложила все заседания до конца марта из-за коронавируса
Фото: заседание ПАСЕ (assembly.coe.int)

Вопрос проведения пленарной сессии ПАСЕ, которая запланирована на 20-24 апреля, будет рассмотрен позже

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) перенесла все запланированные заседания до конца марта из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

Как отметили в Ассамблеи, также были перенесены заседания комитетов Ассамблеи по правовым вопросам, социальным вопросам, культуре, миграции, равенству и мониторингу. Большая часть из них должны были пройти во французской столице Париже, а также в конце марта в столице Турции Анкаре.

"Данное решение направлено на защиту здоровья и безопасности членов Ассамблеи, приглашенных лиц и секретариата, а также на предотвращение дальнейшего распространения вируса в соответствии с рекомендациями принимающей страны Совета Европы Франции и Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через некоторое время будет принято решение о проведении следующей пленарной сессии ПАСЕ, которая в настоящее время запланирована на 20-24 апреля.

Напомним, в Брюсселе сократили парламентскую сессию Европарламента из-за распространения коронавируса.

Кроме того, в Европарламенте не состоится "украинская неделя" из-за коронавируса. В представительстве отметили, что мероприятия переносятся на неопределенный срок.

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